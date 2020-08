Streit um Murmeltier-Fütterung auf Wanderweg eskalierte

Ein Streit über die Frage der korrekten Fütterung von Murmeltieren ist am Mittwoch auf einem Panoramawanderweg in mehr als 2.000 Meter Seehöhe in der Gemeinde Heiligenblut (Bezirk Spittal/Drau) eskaliert. Laut Polizei gerieten ein deutsches und ein tschechisches Urlauberpaar in der Früh aneinander.

Nach einem Wortgefecht spuckte die Frau aus Tschechien dem Deutschen mehrmals ins Gesicht. Daraufhin stieß dieser seine Kontrahentin von sich weg, wodurch sie über eine Böschung stürzte. Die Frau erlitt eine Knöchelverletzung und wurde ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.