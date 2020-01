Mord in Ybbs an der Donau: 42-Jährige erstochen

In Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) ist am Mittwochabend eine 42-Jährige das Opfer einer Bluttat geworden. Sie wurde nach Polizeiangaben erstochen. Der 50 Jahre alte Ehemann des Opfers wurde festgenommen. Er machte vorerst keine Angaben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager wurde die Frau im Wohnhaus des Paares durch mehrere Messerstiche getötet. Der Beschuldigte wurde am Ort des Geschehens festgenommen. Der Mann schweige, was die Tat angehe, hieß es Donnerstagfrüh seitens der Ermittler. Ein Messer wurde sichergestellt.

Das Paar hat zwei Kinder im Alter von 16 und 18 Jahren. Eines von ihnen hatte am Mittwochabend die Polizei alarmiert. Die Jugendlichen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.