Massentests: Reger Andrang am ersten Testtag bei der Polizei

Sechs Standorte mit jeweils mehreren Teststraßen wurden für die rund 13.000 Exekutivbeamte und Verwaltungsbedienstete in der Bundeshauptstadt eingerichtet. Fünf davon werden vom Roten Kreuz (RK) betrieben. Bis zum frühen Nachmittag gab es laut Johannes Friedl, Leiter des Rettungsdienstes des RK beim Landesverband Wien nur "einzelne positive Abstriche".

Pro Teststraße können in der Stunde rund 50 Personen getestet werden. Durchgeführt werden Antigen-Schnelltests. Dabei wird ein Abstrich durch die Nase genommen. Fällt das Ergebnis positiv aus, wird sofort ein PCR-Test gemacht. Bei den Bediensteten des Innenministeriums kommt dafür ein Spültest zum Einsatz, erläuterte Friedl. Dafür wird die Testflüssigkeit von links nach rechts im Mund gespült und anschließend im Labor ausgewertet.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Start der Massentests "sehr gut angelaufen"

Der Start der Massentests in Wien ist "sehr gut angelaufen, es sind viele Kollegen gekommen", konstatierte Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis, Konsequenzen bei Nicht-Teilnahme gibt es keine. Die Tests dienen einerseits natürlich der "Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs", außerdem soll "der Bevölkerung ein entsprechender Schutz geboten werden. Immer wieder müssen wir Amtshandlungen auch im privaten Bereich durchführen", sagte Fürst. Zudem dient die Teilnahme am Massentest "dem Schutz der Familie", SARS-CoV-2-positive Polizisten ohne Symptome könnten ansonsten ihre Familienmitglieder anstecken, "dem wollen wir entgegenwirken", sagte der Polizeisprecher.

Innenminister Karl Nehammer (VP) beim Corona-Test Bild: APA

Neben Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) haben sich am ersten Testtag auch bereits der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl sowie seine beiden Stellvertreter testen lassen. Eine Teststraße der Exekutive wurde in der Rossauer Kaserne eingerichtet. Dort war der Andrang der Polizisten und Verwaltungsmitarbeiter am Montagnachmittag so groß, dass eine dritte Testlinie eröffnet wurde. Alle Beamten in der Warteschlange - die sich Großteils im Innenhof befand - trugen Maske und warteten geduldig, dass sie an der Reihe waren. Mitarbeiter des Roten Kreuzes in voller Schutzausrüstung nahmen die Abstriche.

Der Zustrom der Allgemeinbevölkerung zu den Massentests war bisher überschaubar. In Vorarlberg hatten 31 Prozent teilgenommen, in Tirol 32. Die drei Teststraßen in Wien sind seit Freitag offen und alles andere als ausgelastet. Beim Messezentrum sind ab sofort auch Testungen ohne Anmeldung möglich. Höher dürfte die Teilnahmebereitschaft bei der Polizei ausfallen. Bis Montagmittag hatten sich österreichweit 4.864 Bedienstete des Innenressorts einem Coronavirus-Schnelltest unterzogen. Das sind bereits mehr als zwölf Prozent der rund 39.000 Mitarbeiter. Getestet wird in der ersten Rund noch bis einschließlich Donnerstag. Österreichweit gibt es rund 100 Teststraßen. Auch der Termin für eine zweite Testrunde der Polizisten steht schon fest. Sie soll zwischen 14. und 18. Dezember durchgeführt werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.