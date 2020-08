Mann soll Sechsjährige in Park sexuell belästigt haben

Der Mann soll das Mädchen am Samstagabend im Sparkassenpark in der niederösterreichischen Landeshauptstadt im Genitalbereich berührt haben, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag entsprechende Medienberichte. Der Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt.

Die Mutter des Kindes hatte den Vorfall der Polizei gemeldet, woraufhin der 72-Jährige ausgeforscht wurde. Bei der Einvernahme war der Beschuldigte nicht geständig. "Er bestreitet den Sachverhalt", sagte Schwaigerlehner auf Anfrage. Weitere Hintergründe waren vorerst nicht bekannt.

