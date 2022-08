Mann auf Stephansdom geklettert

Am Donnerstag ist ein Mann über einen Baum auf das Vordach des Stephansdoms und anschließend über das Baugerüst auf den Südturm hochgeklettert. Er gab an, dass er die Aussicht genießen wollte, hieß es in einer Polizeiaussendung am Freitag. Ein Passant verständigte gegen 19 Uhr die Polizei, die ebenfalls auf das Baugerüst kletterte und den 34-Jährigen gesichert nach unten begleitete. Er wurde aufgrund einer Ordnungsstörung angezeigt. Es wurde niemand dabei verletzt.