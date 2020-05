Schlange ringelte sich in Geschäft um Kleiderhaken

Eine Schlange hatte sich in Hohenems in ein Bekleidungsgeschäft verirrt. Das Tier stellte sich als ungiftige Ringelnatter heraus. Sie wurde von der Polizei im nahegelegenen Erholungsgebiet Alter Rhein unbeschadet in die Freiheit entlassen, hieß es.

Kurz vor 8.00 Uhr wurde die Polizei Hohenems informiert, dass in einem Geschäftslokal eine große Schlange gesichtet worden war. Die Beamten orteten das Tier auf einem Kleiderständer hinter dem Kassenbereich.

Anfangs "äußerst aggressiv"

Die Schlange habe sich äußerst aggressiv verhalten. Es erfolgten Abklärungen mit dem Dornbirner Naturkundemuseum inatura und der Tierrettung, die bestätigten, dass es sich nicht um ein giftiges Reptil sondern um eine harmlose Ringelnatter handelte. Das Tier ließ sich schließlich beruhigen.

Die Ringelnatter habe sich in der Folge freiwillig in einen Karton begeben, den ihr die Beamten hinhielten. Darin trat sie ihren Weg zurück in ihren natürlichen Lebensraum an.

Schlange verirrte sich in Modegeschäft Bild: LPD Vorarlberg

