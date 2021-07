Klimakrise: Schwarzenegger will Hoffnung machen

Bei seinem "Austrian World Summit" am Donnerstag in der Wiener Spanischen Hofreitschule hat Arnold Schwarzenegger zu mehr Hoffnung – vor allem in der Kommunikation – aufgerufen. "Die breite Bevölkerung wird förmlich überflutet mit negativen Schlagzeilen über schmelzende Eisberge, überflutete Städte, ausgetrocknete Landstriche, Krieg und Migration. Ist es ein Wunder, dass die Leute verwirrt oder abgestumpft sind?", sagte er.

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien sprach sich dringend dafür aus, die Botschaften im Kampf gegen den Klimawandel einfach zu halten und vor allem auch über Erfolge in diesem Bereich zu berichten. Er vermisse Hoffnung in der Klimadebatte. Diese gleiche mehr einem "Daueralarm, den niemand durchhalten kann".

Aktivisten sollten sich zudem mehr auf das Thema Luftverschmutzung konzentrieren. Durch diese würden jährlich mehr als sieben Millionen Menschen sterben. "Das sind mehr als durch die Corona-Pandemie", so Schwarzenegger. Durch die Reduktion von fossilen Brennstoffen würden auch gleichzeitig andere Umweltprobleme gelöst werden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der wieder den Ehrenschutz für die Veranstaltung übernommen hatte, zeigte sich zuversichtlich, dass die Menschheit die Klimakrise lösen werde. Mit dem Klimaabkommen von Paris und dem European-Green Deal seien auch die ersten Schritte bereits getan worden. Gegen eine "Politik des erhobenen Zeigefingers" sprach sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) aus. "Wir haben uns in Österreich sehr ambitionierte Klimaziele gesetzt, unter anderem bis 2040 klimaneutral zu werden." Eine endgültige Lösung könne es aber nur auf globaler Ebene geben.

Dass aber nicht alles eitel Wonne ist, zeigte sich, als die Klimaaktivistin Greta Thunberg per Video zugeschaltet wurde. Die Politiker würden nur handeln, weil nun alle Augen auf ihnen liegen. Auch vor der Tür der Veranstaltung gab es Protest: Klimaaktivistin Martha Krumpeck, die seit fünf Wochen im Hungerstreik gegen den "Ökozid" ist, demonstrierte mit ihrem Hungerstreik-Schild vor der Spanischen Hofreitschule.