Kilometerlange Menschenkette für den Klimaschutz

In Wien bildeten die Teilnehmer auf dem Ring eine rund drei Kilometer lange Menschenkette. Sie erschien noch deutlich länger, weil Ordner penibel darauf achteten, dass zwischen den Teilnehmern mindestens zwei Meter Abstand eingehalten wurden. Zwischenfälle gab es bei der Demonstration keine. Als Motto wurde der "Mund-Nasen-Klimaschutz" ausgerufen.

"Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit dürfen nicht länger gegeneinander ausgespielt werden", sagte Organisatorin Lisa Kiesenhofer. Mit der Menschenkette wolle man symbolisieren, dass die "Bewältigung der Klimakrise den Zusammenhalt aller Teile unserer Gesellschaft benötigt".

Proteste in allen Bundesländern

Während in Wien laut Veranstalter "einige Tausend" auf die Straße gingen, waren es in Innsbruck rund 700, die sich für eine konsequentere Klimapolitik stark machten. Die Teilnehmer fuhren dafür mit dem Rad durch die Tiroler Landeshauptstadt. Mehr als 500 Menschen kamen in Graz zusammen, in Salzburg waren es rund 250.

