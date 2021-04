Führerscheinloser Autolenker überholte Polizeistreife mit 200 km/h - Flucht scheiterte

Die Beamten nahmen nach dem Überholvorgang die Verfolgung des Wagens auf. Doch obwohl sich ihre eigene Tachonadel bereits knapp der 200er-Marke näherte, vergrößerte sich der Abstand zum anderen Fahrzeug weiter. Schließlich konnten sie das Auto dennoch überholen und zur Nachfahrt zwecks Kontrolle auffordern, berichtete die Polizei.

Plötzlich zweigte der 36-Jährige aber bei einer Ausfahrt ab und verließ die Autobahn. Doch das nützte ihm nichts: Denn nur eine "unbedeutend kurze Zeit später" (so heißt es im Polizeibericht) hielt in Wals eine Streife das gesuchte Fahrzeug an. Bei der Überprüfung gab der Mann zunächst einen falschen Namen an. Schließlich stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und deshalb unerkannt verschwinden wollte. Die Polizisten nahmen dem im Tennengau wohnenden Bosnier die Autoschlüssel ab. Er wird bei der BH angezeigt.