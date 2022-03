"Es tut mir leid": Polizei veröffentlichte Überwachungsfoto von Trafikräuber

Ungewöhnlich hat sich ein Räuber am Montag in Wiener Neustadt verhalten. Der mit einer Pistole bewaffnete Mann überfiel kurz nach 16.30 Uhr eine Trafik und forderte von der Angestellten Bargeld. "Er gab an, dass es ihm leidtue", so ein Polizeisprecher. Der Unbekannte erbeutete einen niedrigen Geldbetrag und flüchtete mit dem Fahrrad. Eine Alarmfahndung verlief negativ. Verletzt wurde niemand. Die Polizei veröffentlichte am Dienstag eine Täterbeschreibung und bat um Hinweise.

Beim Täter handelt es sich laut Aussendung um einen etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann. Er war mit einer grauen Jogginghose, einer weißgrauen Jacke mit schwarzen Reißverschlüssen, braunen Schuhen, schwarzen Handschuhen, eine schwarzen Kappe und einer schwarzen Kapuze bekleidet. Der Unbekannte trug eine schwarze FFP2-Maske sowie einen beige-braunen Rucksack und sprach Angaben der Exekutive zufolge "ortsüblichen Dialekt". Hinweise zum Täter werden an den operativen Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt (Tel.: 059133-37-3333) erbeten.