Eis brach: Bergretter bei Ausbildungskurs in Tirol verletzt

Am Fuße des Eisturmes waren zwei Standplätze in Form von "Eisuhren" (Sicherungspunkte im Eis) gebaut worden. Beim Aufziehen einer Person in einer Trage mit den Rettern brach das Eis im Bereich eines Standplatzes aus, die Umlenkrolle löste sich und verletzte den 31-Jährigen im Gesicht. Der Österreicher wurde von seinen Kameraden sowie dem Ausbilder an Ort und Stelle erstversorgt, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.