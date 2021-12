Ein Lichtermeer zum Gedenken an 13.462 Covid-Tote in Österreich

Ihren Ausgang nahm die Initiative mit einem "Frustposting von mir auf Twitter", sagte der Innsbrucker Roman Scamoni bei einem Pressetermin. "Ich habe gemerkt: Die Polarisierung in der Gesellschaft macht auch was mit mir – und zwar nix Gutes." Daher habe er geschrieben, warum es eigentlich kein Zeichen des Miteinanders und des Gedenkens an die Verstorbenen gebe. Darauf habe sich Daniel Landau, Bruder von Caritas-Präsident Michael Landau, aus Wien gemeldet, und die Sache sei ins Laufen gekommen.

Laut Initiator Daniel Landau soll dieses stille, nur für zehn Minuten angesetzte Lichtermeer unter dem Motto #YesWeCare ein anderes Bild von Österreich zeigen: "Wir wollen die Bilder einer Aggression in Wien und in den Landeshauptstädten so nicht alleine stehenlassen. Wir glauben, dass sich eine sehr große Mehrheit von Menschen umeinander kümmert." Daher sei die Aktion auch als "Danke" an all jene gedacht, die während dieser Corona-Pandemie das Gemeinwesen aufrechterhalten hätten.

Unterstützt vom Präsidenten

Das seien "jene im Gesundheitsdienst, in der Pflege, bei der Sicherheit und in der sozialen Arbeit". Landau sagte: "Das Licht soll auch daran erinnern, dass mittlerweile mehr als 13.000 Menschen verstorben und viele mehr an Covid-19 erkrankt sind. Also es ist ein Anteilnehmen am Leid von viel zu vielen Menschen."

Unterstützt wurde das Lichtermeer auch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das Staatsoberhaupt nahm an dem Gedenken zwar nicht persönlich teil, stellte jedoch als Zeichen seiner Anteilnahme eine Kerze in ein Fenster der Hofburg. Auch Kardinal Christoph Schönborn entzündete eine Kerze im Fenster des Erzbischöflichen Palais. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) sah in der Versammlung am Ring eine Möglichkeit, "das Gemeinsame vor das Trennende" zu stellen.

Lichterkette der Impfgegner

Lichterketten gab es auch in Graz, in Amstetten und in Linz. In der Landeshauptstadt aber organisiert ausgerechnet die Impfgegner-Partei MFG eine Lichterkette. Die Partei trat auch als Organisator zahlreicher großer Corona-Demos in Erscheinung, zuletzt am Samstag in Wien, wo Demonstranten Polizeisperren durchbrachen (siehe auch Bericht unten). "Unsere Lichterkette wird schweigend durchgeführt, unter Verzicht auf besondere politische Aussagen, an deren Stelle das Licht als Symbol einer umfassenden Friedensbotschaft tritt", hieß es seitens der MFG. Man wolle gegen die Spaltung im Land – ob geimpft oder ungeimpft – ein Zeichen setzen.