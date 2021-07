"Die beiden hatten sehr viele Schutzengel"

"Sehr viele Schutzengel" hatten laut der Polizei zwei Mädchen am Freitagabend in Schlins (Bezirk Feldkirch) in Vorarlberg. Eine schlecht an einem Fensterrahmen montierte Schutzkonstruktion war den zwei Mädchen zum Verhängnis geworden.

Die Vier- und die Sechsjährige hatten sich auf die zu wenig tief eingeschraubten Holzlatten gelehnt, die sich dadurch aus ihren Verankerungen lösten. Die beiden Kinder stürzten samt der Konstruktion aus dem dritten Stock aus einer Höhe von 7,6 Metern ab.

Sie landeten auf einem Kiesboden. Beide kamen mit Verletzungen davon: Ein Mädchen erlitt einen Oberschenkelbruch, das zweite Prellungen, informierte die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung. Die verletzten Mädchen wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht.