Brasilianische Corona-Mutation in Wien nachgewiesen

Mit der nunmehr auch Gamma genannten Variante P.1 infiziert hatte sich nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Montag eine 66-Jährige, deren Hauptwohnsitz in Wien liegt. Zugerechnet wird der Fall laut einem Sprecher daher der Bundeshauptstadt.

Die mittlerweile bereits genesene Frau sei allerdings in Niederösterreich - am Wohnort ihrer Eltern - in Absonderung gewesen. Zuvor hatte sich die 66-Jährige im Ausland aufgehalten.