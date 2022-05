Anzahl der Neuinfektionen geht weiter nach unten

Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf 243,2.

Auch in Österreichs Krankenhäusern entspannt sich die Lage weiter: Derzeit werden 634 Personen im Krankenhaus wegen einer Corona-Infektion behandelt, das sind 156 weniger als noch eine Woche zuvor. Auch die Anzahl der Patienten auf den Intensivstationen geht weiterhin zurück: Aktuell benötigen nur noch 45 Personen intensivmedizinische Betreuung.

In Oberösterreich wurden innerhalb eines Tages 236 Neuinfektionen gemeldet, zudem gab es im Bundesland keine aktuellen Todesfallmeldungen in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Von den insgesamt 333 Intensivbetten in Oberösterreich sind derzeit lediglich sieben von Covid-Patienten belegt.