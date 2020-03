67 Erkrankte in den sechs Pongauer Quarantänegemeinden

Das Landes-Medienzentrum hat am Dienstagabend die Zahlen der infizierten Personen veröffentlicht. Demnach gibt es in Flachau 26, in Großarl 19, in Hüttschlag keinen Erkrankten, in Bad Gastein fünf, in Bad Hofgastein 15 und in Dorfgastein zwei.

Diese sechs Gemeinden stehen seit 19. März unter Quarantäne. Am Dienstagnachmittag wurden im gesamten Bezirk Pongau 156 an Covid-19 infizierte Personen gezählt. Der Pongau liegt damit an erster Stelle von allen Salzburger Bezirken.

Patienten und Mitarbeiter der Klinik Schwarzach erkrankt

Am Dienstagnachmittag ist das Seniorenheim in Großarl im Pongau wegen eines am Coronavirus erkrankten Bewohners von den Behörden unter Quarantäne gesetzt worden. Betroffen davon sind 46 Bewohner und 45 Mitarbeiter, wie ein Sprecher des Landes erklärte. Zudem wurden ein Hausarzt in St. Johann im Pongau sowie sechs Patienten und drei Mitarbeiter des Klinikums Schwarzach positiv getestet.

Wegen der positiven Testergebnisse im Kardinal Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach im Pongau würden sich zahlreiche Personen in Quarantäne befinden, "der Betrieb ist dennoch sichergestellt", hieß es in einer Aussendung des Landes-Medienzentrums. Fünf der positiv getesten Patienten wurden in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Die sechste Patientin ist in häuslicher Quarantäne.

Nachdem ein Krankheitsfall auf der neurologischen Station des Krankenhauses bekannt geworden war, wurde dort bis zur behördlichen Abklärung ein Aufnahmestopp verhängt. Die verbliebenen Patienten werden auf der Station isoliert betreut. Die drei erkrankten Mitarbeiter der Klinik - eine Hebamme und zwei Pflegekräfte in den Bereichen Gynäkologie/Geburtshilfe und Neurologie - befinden sich in häuslicher Quarantäne. Am Dienstag mussten 99 von insgesamt 1.500 Mitarbeitern der Klinik in häuslicher Quarantäne bleiben.

Die Ordination des an Covid-19 erkrankten Allgemeinmediziners in St. Johann im Pongau wurde geschlossen. "Die Gesundheitsversorgung in der Region ist durch andere Ärzte gesichert", erklärte Bezirkshauptmann Harald Wimmer.

Der erkrankte Bewohner des Seniorenheims in Großarl wurde in eine Einrichtung des Landes Salzburg zur Betreuung von Covid-19-Infizierten überstellt. Der Betrieb des Seniorenheims in Großarl sei sichergestellt, hieß es. Alle Bewohner seien räumlich isoliert, um weitere Ansteckungen einzudämmen. Ebenfalls am Dienstag wurde das Seniorenheim Uttendorf im Pinzgau wegen einer positiv getesteten Mitarbeiterin unter Quarantäne gestellt.

Mit Stand Dienstag, 17.30 Uhr, sind bisher 449 Personen im Bundesland Salzburg an dem neuartigen Virus erkrankt. Zwölf Personen sind wieder genesen.

