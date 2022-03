38-jähriger Paragleiter blieb in Tirol in Baum hängen

Der Mann blieb unverletzt, setzte einen Notruf ab und wurde von der Bergrettung in Sicherheit gebracht, informierte die Polizei. Er hatte bei leicht turbulenten Windverhältnissen die Kontrolle über seinen Schirm verloren.

Der 38-Jährige startete gegen 12 Uhr vom nordöstlichen Startplatz am Krahberg in Richtung Kronburg. Nach etwa 15 Flugminuten klappte in einer Höhe von rund 2.500 Metern die linke Seite des Schirms ein. Der Gleitschirmflieger verlor stark an Höhe, woraufhin der 38-Jährige den Rettungsschirm aktivierte. Eine kontrollierte Landung war allerdings nicht mehr möglich, der Mann prallte in einem Waldstück gegen einen Baum.