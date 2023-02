24-Jähriger in Wien erstochen - Afghane festgenommen

Für den Iraker kam jede Hilfe zu spät. Der Tat dürfte ein Streit zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen vorangegangen sein. Letzterer wurde jetzt im Zuge umfangreicher Recherchen ausgeforscht, berichtete die Exekutive am Mittwoch.

Der 27-jährige Afghane, ein subsidiär Schutzberechtigter, wurde am Dienstag durch Einsatzkräfte der WEGA und des Landeskriminalamts in Wien-Margareten festgenommen. Bei der ersten Vernehmung war der 27-Jährige nicht geständig. Er will mit der Tat nichts zu tun haben.

