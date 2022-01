13-Jähriger verlor in Wien drei Finger durch Feuerwerkskörper

"Dem Bub wurden bei dem Unfall mit dem Feuerwerkskörper leider drei Finger amputiert", bestätigte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, am Montag einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Auch im Gesicht wurde der Teenager verletzt, Lebensgefahr bestand nicht.

Der 13-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht. Der Unfall passierte gegen 13.30 Uhr in der Penzinger Straße. Die Mutter des Burschen dürfte in der Nähe gewesen sein, sie erlitt einen Schock. Die Berufsrettung stand laut der Sprecherin mit drei Teams im Einsatz.