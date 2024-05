Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Weyregg am Attersee

Die beiden Männer aus dem Bezirk Vöcklabruck waren auf einem Motorrad auf der B152 Richtung Steinbach am Attersee unterwegs, als sie in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto kollidierten. Einer der Männer wurden nach dem Zusammenstoß gegen eine Steinmauer neben der Straße geschleudert, der andere blieb an Fahrbahnrand liegen. Der 29-jährige Autofahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck, hielt sofort an und leistete Erste Hilfe.

Unklar, wer gefahren ist

Noch sei völlig unklar, welcher der beiden jungen Männer mit dem Motorrad gefahren sei und wer der Beifahrer war, heißt es von der Polizei. Die Verletzten wurden in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck und das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

