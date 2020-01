Zwei Frauen bei Unfall eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall in Moosbach wurden am späten Samstagnachmittag vier Personen zum Teil schwer verletzt. Zwei Frauen waren in einem Fahrzeug eingeklemmt und mussten mit Bergescheren befreit werden.

Zu dem Unfall kam es auf einer Kreuzung der B 142 mit der Weikerdinger Landesstraße. Eine 31-jährige Frau aus Tschechien übersah beim Einbiegen in die Bundesstraße den von links kommenden Pkw eines 30-jährigen Deutschen. Bei dem Zusammenstoß wurden die 31-Jährige und ihre aus der Slowakei stammende 29-jährige Beifahrerin eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Lenker des zweiten Unfallautos und eine 25-jährige Frau aus der Ukraine, die im Fahrzeug der Tschechin saß, wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Braunau gebracht.

Auf der A8 bei Krenglbach verursachte eine Plane, die sich von einem Anhänger löste, am Samstagabend einen schweren Verkehrsunfall. Zwei Lenker streiften das Gestell, sie konnten aber noch am Pannenstreifen anhalten. Ein 21-Jähriger geriet beim Ausweichen ins Schleudern, der Wagen des Mannes aus dem Bezirk Eferding stieß gegen die Mittelleitschiene und blieb am linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen. Ein nachkommender Autofahrer aus Wien wollte dem Pkw des 21-Jährigen ausweichen, bei dem Manöver streifte er das Fahrzeug. Der 21-Jährige verletzte sich und wurde ins Klinikum Wels gebracht.