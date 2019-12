Wir suchen die schönste Gaststube im ganzen Land

"So unterschiedlich die Gaststuben in Oberösterreich auch sind, eines vereint sie: Die Menschen fühlen sich hier wohl", sagt Thomas Mayr-Stockinger, Tourismus-Spartensprecher der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer suchen die OÖNachrichten die schönste Gaststube des Landes.

Noch bis 31. Dezember können Sie täglich auf nachrichten.at/gaststubenwahl oder per Stimmzettel Ihren Favoriten wählen. Im neuen Jahr übernimmt eine Fachjury, die die besten zehn Gaststuben besucht und bewertet.

Aktuell liegt Günter Maurer vom Maurerwirt in Kirchschlag auf Platz 1. Der Vollblut-Gastronom ist seit 31 Jahren im Geschäft: "Wir freuen uns sehr über den ersten Platz. Aber bis 31. Dezember ist noch viel Zeit, da kann sich noch viel verändern." Völlig richtig, der Gasthof Post in Hellmonsödt und das Gasthaus Silmbroth in Scharnstein lauern bereits auf den Plätzen 2 und 3.

Tolle Preise

Wählen Sie Ihren Favoriten online oder per Stimmzettel und verhelfen Ihrer Lieblingsgaststube zum Sieg. Mit Ihrer Stimmabgabe nehmen Sie zusätzlich am exklusiven "Gaststuben-Gewinnspiel" teil.

Unter allen, die gevotet haben, werden ein Wellness-Aufenthalt für zwei Personen in der Therme Geinberg (zwei Nächte), eine Gaststuben-Party im Wert von 700 Euro und eine Grillparty für 350 Euro verlost. (mis)

Stimmen Sie ab

Bis 31. Dezember können Sie täglich auf nachrichten.at/gaststubenwahl und per Stimmzettel wählen. Unter den Teilnehmern werden tolle Preise verlost. Wirte können unter 0732 / 78 05-449 oder gaststubenwahl@nachrichten.at Werbematerial bestellen.

