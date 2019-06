"Weltoffenes Linz"

Die Homosexuelle Initiative Linz (Hosi) rief zur Kundgebung, 5000 Menschen nahmen am Samstag daran teil. Die Demonstration, die ein Zeichen gegen die Diskriminierung Homosexueller setzen sollte, ging vom Musiktheater über die Linzer Landstraße und die Nibelungenbrücke hin zum Ars Electronica Center. "Ich fordere die Politik auf, unsere Arbeit zu unterstützen", sagte Hosi-Vereinssprecher Richard Steinmetz bei der Abschlusskundgebung, an der auch Politiker von SPÖ, Grünen und Neos teilnahmen. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) nannte die Kundgebung in seiner Rede einen "Beweis für die Weltoffenheit der Landeshauptstadt."

