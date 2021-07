Zur Familiengründung: Schmidinger Giraffe übersiedelt nach Riga

Die Nachwuchsgiraffe übersiedelt im Rahmen eines internationalen Artenschutzprogramms für Rothschildgiraffen nach Riga in Lettland. Sie soll dort mit einem blutsfremden Männchen ihre eigene Familie gründen, teilte der Zoo am Mittwoch mit.

Wakilia kam im August 2019 in Schmiding zur Welt. Mittlerweile ist sie zu einer jungen Giraffendame herangewachsen und wird ihre Eltern Noel und Samira in Richtung Baltikum verlassen. Sie wird in einem speziell für Giraffen gebauten Anhänger mit besonders weicher Luftkissenfederung und entsprechender Kopffreiheit transportiert. Dieser Container ermöglicht Wakilia, bequem in aufrechter Haltung zu reisen.