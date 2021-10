WRG-Schüler engagieren sich sozial

WELS. Das Schuljahr begann für die achten Klassen am WRG/ORG der Franziskanerinnen mit dem Präsentationsabend ihres Compassion-Projektes. Zwei Wochen verbrachten die Schülerinnen und Schüler zum Schulschluss in verschiedenen sozialen Einrichtungen. Ausgewählt wurden zum Beispiel Senioreneinrichtungen, Volksschulen und Kindergärten mit Integrationskindern, das Rote Kreuz, die Volkshilfe, verschiedene Behinderteneinrichtungen, das Klinikum Wels oder die Wohngemeinschaft für Haftentlassene in Wels.

Ihre Erfahrungen und Erlebnisse zeigten die Jugendlichen in unterschiedlichen Darstellungsformen: in Talk-Shows, in Kurzfilmen, einer Millionenshow oder auch in einem satirischen Kurzfilm über einen Tag im Rettungsdienst, der für die humorvolle Abwechslung des Abends sorgte. Emotional berührt hat eine Gruppe mit einem selbst verfassten Gedicht, in dem Erfahrungen und Erlebnisse verarbeitet wurden.

Durch ihre gezeigte Empathie, ihre Kreativität, aber auch durch ihr professionelles Auftreten beeindruckten die Schülerinnen und Schüler ihr Publikum. Am Schluss der Veranstaltung überreichte Direktor Georg König die Zertifikate.

Das Oberstufenrealgymnasium der Franziskanerinnen wird sich künftig noch mehr den medizinischen, sozialen und kreativen Aspekten widmen. Zwei neue Zweige sind in dieser Schulform im Entstehen. Einerseits wird es der medizinisch-gesundheitliche Bereich sein, andererseits wird dem künstlerisch-kreativ-darstellerischen Bereich in Verbindung mit Kommunikation neuer Raum geboten.

Informationen dazu erhält man auch am ORG-Stand der Franziskanerinnen bei der Messe "Jugend und Beruf" von 6. bis 9. Oktober in der Messe Wels.