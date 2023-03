Welser Jugendliche haben bei "Prima la Musica" abgeräumt

"An erster Stelle die Musik!" – das ist Name und Motto des Jugend-Musikwettbewerbs "Prima la Musica". Vergangene Woche fand in Ried im Innkreis der oberösterreichische Landesbewerb statt – der Höhepunkt des Jahres im Kalender der Landesmusikschulen. 533 Nachwuchsmusiker aus dem ganzen Bundesland stellten dort ihre Virtuosität unter Beweis.

Die Schüler der Musikschulen in Wels und Wels-Land fuhren ausgezeichnete Ergebnisse ein. Viele von ihnen haben sich durch ihre herausragenden Leistungen für den Bundesbewerb qualifiziert, der im Mai in Graz stattfinden wird. Die OÖN gratulieren!

LMS Thalheim: Helin Tarakci erbrachte mit einem ersten Platz nicht nur als Soloflötistin eine großartige Leistung beim Bewerb in Thalheim: Sie holte gemeinsam mit Niklas Keinberger als Ensemble „Plik Plok“ auch einen zweiten Preis in der Ensemblewertung. Paul Rungger erspielte an der Trompete einen zweiten Platz.

LMS Gunskirchen: Der Landessieger am Horn ist mit 95,5 Punkten Andreas Falzberger von der LMS Gunskirchen. Auch zwei Gruppen erreichten erste Preise: das Klavierduo „Lole“ von Loreley Hartl und Leonie Huber sowie das Gitarrentrio „Thirty Fingers“ von Viktoria Wadauer gemeinsam mit Maximilian Brunnhofer (LMS Wels) und Emanuel Pilz (MS Linz).

LMS Wels: Mit 96,5 Punkten kürte sich Viktor Schwarzenlander von der Musikschule Wels zum Landessieger in der Wertungskategorie Schlagwerk. Insgesamt nahmen 22 Welser Musikschüler an „Prima la Musica“ teil und erhielten mehrere Auszeichnungen. Neben Schwarzenlander fahren acht weitere Welser zum Bundesbewerb: an der Geige Anna-Sophie Hechenbichler, Katie Wu, Viktoria Dinkhauser, Anna-Sophie Hügelsberger, Declyn Finn Lehner, auf der Gitarre Maximilian Brunnhofer sowie Florian Renhardt und Lukas Winter am Schlagwerk.

LMS Stadl-Paura: Besonders die Holz- und Blechbläser der LMS Stadl-Paura haben sich vergangene Woche in Ried hervorgetan. Tabea Spießberger erreichte an der Trompete mit 90,75 Punkten Gold und einen ausgezeichneten Erfolg. Mit dieser Leistung qualifizierte sie sich für den Bundesbewerb – ebenso wie Helene Keferböck (Querflöte) und Felix Pühringer (Trompete).

LMS Marchtrenk: Zwei Schüler der LMS Marchtrenk taten sich heuer beim Landeswettbewerb „Prima la Musica“ besonders hervor: Martin Zehetner erspielte an der Trompete einen zweiten Preis. Maya Pfeiffer überzeugte die Jury am Saxofon: Für ihre Leistung erhielt sie die Wertung „Silber – mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer