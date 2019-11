Welser Flyers brennen auf Revanche gegen die Swans

Am Traunsee gab es Sonntag für die Welser Flyers im Basketball-Derby nichts zu holen: Gegen die Swans waren die Welser in der Verteidigung viel zu schwach. Morgen kommen nun die Gmundner in die Raiffeisen-Arena nach Wels (20 Uhr).

Für Wels-Trainer Sebastian Waser steht fest: "Wir müssen gegen die Swans körpersprachlich anders auftreten, wir haben in den vergangenen Tagen unser Training umgestellt – mit Schwerpunkt auf Verteidigung." Beim ersten Derby dieser Saison sei sein Team mental nicht bereit gewesen, einen Extraschritt zu machen. "Das wird nicht noch einmal passieren", verspricht Waser.

Viele Fans wundern sich auch, wie es möglich ist, acht Tage nach dem 67:58-Heimsieg gegen Meister Kapfenberg in Gmunden so unter die Räder zu kommen: "Gegen Kapfenberg hat unsere Verteidigung funktioniert", sagt der Trainer.

Endlich sind alle fit

Das Flyers-Team ist nach dem ersten Viertel des Grunddurchgangs nicht mehr durch Verletzungen eingeschränkt. "Beim Derby am Sonntag stand erstmals in dieser Saison der komplette Kader zur Verfügung", sagt Waser: "So gesehen sind wir mit unserer Bilanz durchaus zufrieden." Wels liegt mit sechs Zählern Rückstand auf die Tabellenspitze auf dem sechsten Platz.

In den Derbys der vergangenen Saison gewannen beide Teams ihre Heimspiele. Die Welser Fans hoffen, dass die Serie fortgesetzt wird. Apropos Serie: "Von den vergangenen 14 Heimspielen haben wir zwölf gewonnen: Mehr können sich die Fans fast nicht wünschen", sagt Waser.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at