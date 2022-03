"War nicht viel los": Mit 162 km/h durch die 70er-Zone

Der 26-Jährige war beinahe 100 km/h zu schnell unterwegs, als er gegen 21:15 Uhr auf der B137 in Richtung Norden fuhr: 162 km/h zeigten die Messgeräte der Polizisten in einem Bereich, in dem maximal 70 km/h erlaubt gewesen wären. Als Begründung gab der junge Mann gegenüber den Beamten an, es sei auf der Straße nicht viel los gewesen. Der Lenker wird angezeigt, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.