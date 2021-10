Verwirrter kam mit Machete zum Polizeiposten und verschwand wieder

Der 33-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land kam kurz nach 22 Uhr zur Polizei Innere Stadt in Wels, um dort seine Machete abzugeben. Als Grund der Abgabe nannte er, dass er nicht wisse, was sonst passieren könne. Dabei zeigte er eine etwa 60 cm lange Machete vor. Plötzlich lief er samt der Machete wieder aus der Dienststelle, so heißt es im Polizeibericht. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, hielten ihn bei einem Lokal in unmittelbarer Nähe an und überredeten den 33-Jährigen dazu, die Machete wegzuwerfen.

Dabei verhielt er sich gegenüber den Polizisten derart aggressiv, dass er festgenommen werden musste. Weitere Erhebungen ergaben, dass gegen den Festgenommenen ein behördliches Waffenverbot besteht. Nachdem er sich während der Amtshandlung wieder beruhigte, konnte die Festnahme gegen ihn aufgehoben und er einem Bekannten übergeben werden. Die sichergestellte Machete verblieb auf der Dienststelle. Der 33-Jährige wird mehrfach angezeigt.