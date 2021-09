Trotz Impfung: Heimbewohner an Covid-19 erkrankt

Vier im Haus Vogelweide, wobei die Betroffenen leichtere Symptome haben, sowie drei im Haus Noitzmühle, zwei Bewohner müssen wegen der Schwere ihrer Erkrankung im Klinikum Wels behandelt werden. Alle sieben sind laut Generationenstadträtin Margarete Josseck-Herdt (FP) geimpft. "Es schmerzt sehr, dass jetzt auch Geimpfte wieder erkranken. Nächste Woche starten aber bei uns die Drittimpfungen der Heimbewohner, die Anfang Oktober abgeschlossen sein sollen." In den beiden Heimen wurden die betroffenen Stockwerke gesperrt, die Sicherheitsmaßnahmen wurden wieder verstärkt.

Fälle in Kindergärten

Im Kindergarten in der Neustadt wurden vier Mitarbeiterinnen und ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet, mehrere K1-Kontaktpersonen befinden sich ebenfalls in Quarantäne. Der Kindergartenbetrieb läuft mit Mitarbeitern aus anderen Dienststellen weiter. Einzelne Fälle gibt es derzeit laut Josseck-Herdt auch in den Kindergärten Herrengasse, Negrellistraße und Wimpassing. (krai)