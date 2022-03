Autolenkerin übersah im Kreisverkehr ein Motorrad

Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit ihrem Auto gegen 18.30 Uhr auf der Aigenstraße im Gemeindegebiet von Thalheim bei Wels Richtung Norden. Sie hielt vor dem Kreisverkehr, Höhe Ascheter Straße 1, an. Beim Einfahren in den Kreisverkehr dürfte sie aber einen 40-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Wels-Land übersehen haben. Der Mann machte noch eine Vollbremsung, wurde aber auf die Motorhaube des Pkw geschleudert. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Wels gebracht.