Sommelier aus Wels überzeugte

Der Welser absolvierte eine Ausbildung zum Tourismus-Kaufmann und arbeitete anschließend im Restaurant Hospiz Alm in St. Christoph am Arlberg. Darauf folgte eine Anstellung als Jungsommelier im bekannten Gourmetwirtshaus "Der Kirchenwirt" in Leogang. Seit 2019 hat er im Schlosshotel Fuschl die Position des Assistant Head Sommelier. Er absolvierte seine Sommelierausbildung beim WIFI.

Ausgeschrieben wird der Wettbewerb jährlich vom Magazin Meiningers Sommelier und der Sommelier-Union Deutschland in Kooperation unter anderem mit der Hotelfachschule Heidelberg, der Deutschen Weinschule in Koblenz/Hamburg, der IHK München und dem WIFI Tirol.