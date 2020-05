Schwitzen und Gutes tun

Nach einem schweißtreibenden Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht stand Ivona auch für Fragen zur Verfügung. Die Austrian Doctors leisten freiwillige Arzteinsätze und fördern Schulen und Erwachsenenbildung in den ärmsten Regionen der Welt. Mit Notfallpaketen mit Lebensmitteln, Seife, Mundschutz etc. versucht die Hilfsorganisation, Familien in den Slums von Bangladesch, Indien oder Kenia, so gut es geht, durch die Corona-Krise zu helfen. Arzteinsätze sind bis zum vierten Quartal 2020 abgesagt, mit langjährigen Partnern vor Ort werden aber weiterhin Programme gegen Aids und Tuberkulose durchgeführt.

