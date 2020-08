Schnelles Internet: Startschuss für Ausbau

Vor allem in den ländlichen Regionen ist der Ausbau des schnellen Internets in den vergangenen Jahren schleppend vorangegangen, mittlerweile steht der Glasfaserausbau aber in vielen Orten auf der Prioritätenliste ganz oben. So auch in Fischlham, wo in dieser Woche die Bagger auffahren. Rund 600 Haushalte in Fischlham und Steinerkirchen werden mit schnellem Internet versorgt. Vor zwei Jahren war eine gemeinsame Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden, um schnelles Internet in jeden Haushalt der beiden Kommunen zu bekommen. "Zusätzliche 200 Haushalte in Fischlham und 400 Haushalte in Steinerkirchen profitieren davon", so der Steinerkirchner Bürgermeister Thomas Steinerberger und sein Amtskollege Franz Steininger aus Fischlham. Ohne die Arbeitsgruppen und beharrliche Provider-Suche wäre der dieswöchige Baustart nicht möglich gewesen, betonen die beiden.

