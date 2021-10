Probeführerscheinbesitzer war mit 1,64 Promille unterwegs

Im Ortschaftsbereich Aubach geriet er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenleitpflock und schleuderte in ein angrenzendes Feld. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Probeführerschein wurde vorläufig abgenommen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.