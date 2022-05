Preis für "Schüler retten Leben"

Bereits seit Beginn des Projekts ist das Jugendrotkreuz-Team des WRG/ORG mit den Lehrerinnen Silvia Kucher, Barbara Graßecker und Maria Steinhuber Partnerschule. "Ab dem Schuljahr 2018/19 haben wir damit gestartet, die Inhalte über Erste-Hilfe-Kurse, aber auch über externe Aktionen wie den Weltreanimationstag oder im Rahmen der Gesunden Schule zu vermitteln", sagt Maria Steinhuber. Seit heuer bietet die Schule den Wahlpflichtgegenstand Erste Hilfe an. Im Herbst gewannen die Schüler einen Bewerb, bei dem es galt, so viele Wiederbelebungen wie möglich an Trainingspuppen durchzuführen. Der Preis, eine Reanimationspuppe, wurde kürzlich übergeben.