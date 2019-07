Pflegenotstand droht

Der SP-nahe Pensionistenverband sorgt sich um die Qualität der Pflege: "In den Pflegeheimen gibt es aufgrund von Personallücken viele freie Betten", bedauert Altbürgermeister Peter Koits, der mit Ingrid Mair (Vorsitzende) und seinem früheren Amtskollegen Rudolf Prinz aus Weißkirchen den Bezirksvorstand bildet.

In Wels-Land können laut Prinz rund 20 Betten nicht belegt werden, da in den Heimen kein geeignetes Personal zur Verfügung steht. Auch in der Stadt Wels gibt es freie Stellen. Es fehle an Kurzzeitbetten, sagt Koits beim gestrigen Pressegespräch. Der PV wirbt für alternative Betreuungsformen in barrierefreien Wohngruppen. Tagsüber werden Bewohner von einer Fachkraft betreut. Abgestimmt auf die Bedürfnisse der Pflegenden könnten individuelle Leistungspakete erworben werden.

"Es braucht eine Überarbeitung des Pflegekonzepts, einschließlich der Kosten", fordert Koits. Weil die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 allein in Wels um 1000 Personen ansteigt, sei eine Imagekampagne für Pflegeberufe notwendig: "Es muss sich auch an der schlechten Bezahlung etwas ändern", sagt PV-Vorsitzende Ingrid Mair. Mittels Fragebogen an alle 4200 Mitglieder im Bezirk will der Verband eruieren, wo genau der Schuh drückt.

