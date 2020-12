Packerlaktion des Rotary Clubs

Traditionell werden auch in diesem Jahr sozial Benachteiligte unterstützt. Die Adressaten der Weihnachtsgeschenke sind 33 Kinder sowie 14 Familien und Alleinstehende aus der Region. Auch Bewohner des Sozialen Wohnservice in Wels kamen in den Genuss von Weihnachtspackerln. "Den Clubmitgliedern von Rotary Wels Nova geht es mit dieser Aktion darum, Solidarität zu zeigen und Gemeinschaft zu leben", sagt Rotary-Mitglied Gertrude Emrich.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.