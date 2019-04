Österreich-Rundfahrt startet heuer mit Radsprint durch die Welser Innenstadt

WELS / GRIESKIRCHEN. Am 6. Juli sind die Stars in Wels – am Tag danach startet zweite Etappe in Grieskirchen

Welser Profi Stephan Rabitsch will wieder vorne mitmischen. Bild: APA/EXPA/JFK

Wels bleibt Hochburg des Radsports: In den vergangenen beiden Jahren war die Einkaufsstadt Zielort der Österreich-Radrundfahrt. Heuer wird die am 6. Juli beginnende Tour in Wels mit einem Prolog über 2,3 Kilometer durch die Innenstadt gestartet.

Bis zu 140 Sportler werden gegen 12.30 oder 13 Uhr im Minutentakt bei den Minoriten lossprinten und über Lederer-Tor, Welios, Traunufer bis zur Griesstraße fahren und dann über Kolping- und Adlerstraße ins Ziel bei der Stadtpfarrkirche düsen. "Da wird richtig was los sein auf dem Stadtplatz", freut sich Radsport-Landespräsident Paul Resch. Ein Showprogramm – vermutlich ab 11 Uhr – wird vorbereitet.

Die Österreich-Rundfahrt bleibt nach dem Auftakt im Bundesland. Die Bezirkshauptstadt Grieskirchen rückt dann am Sonntag, 7. Juli, ins Rampenlicht – nicht nur wegen des zugleich stattfindenden 24-Stunden-Radmarathons.

Vier Jahre nachdem dort eine Etappe geendet hat, werden um 13 Uhr die Radler zur zweiten Etappe losgelassen. Sie führt die Profis ins benachbarte Ausland. "Das Ziel wird beim Lipno-Stausee in Tschechien sein", sagt Resch. Die Moldau ist an der Grenze zum Bezirk Rohrbach aufgestaut.

Die Rundfahrt dürfte heuer bis zum Schluss spannend bleiben, die Entscheidung über den Sieg erst bei der letzten Etappe fallen: Sie führt aufs Kitzbüheler Horn.

Innenstadt-Kriterium

Das Welser Radsport-Spektakel findet heuer am 31. Juli statt, schon jetzt beginnt die Vorbereitung. Mit dabei ist Raiffeisen-Wels-Direktor Günter Stadlberger, der einen Gesprächstermin für ein Foto nützte – mit den Profis Martina Ritter, Riccardo Zoidl und Florian Kierner.

