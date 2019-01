Neuer Kulturverein will die Tradition klassischer Konzerte in Wels fortführen

WELS. Abokonzerte des RT6 Wels: Seit Juni 1977 gibt es die Konzertreihe des Round Table – mit dem Gastspiel des russischen Pianisten Arcadi Volodos im März wird sie zu Ende gehen.

Der russische Pianist Arcadi Volodos spielt am 25. März in Wels. Bild: privat

Nun ist es also doch Gewissheit: Die Abonnementkonzerte des Serviceklubs Round Table 6 (RT6) sind nach 42 Jahren endgültig Geschichte. Das kündigt Ralph Pointner, eine der treibenden Kräfte im RT6 für klassische Konzerte, auf Anfrage der OÖNachrichten an.

Mit Erreichen des 40. Lebensjahres müssen die Mitglieder den Klub verlassen. "Ich steige jetzt aus", sagt Pointner. "Zuletzt habe ich die gesamte Organisation fast allein gemacht: Fünf Konzerte im Jahr kosten mich mindestens 15 Tage Urlaub." Als Nicht-Mitglied sei er nicht mehr bereit, diese Zeit zu opfern.

Freilich gibt es einen zarten Hoffnungsschimmer am Horizont: Otmar Drugowitsch, der jahrelang an der Seite von Franz Marschallinger auch nach dem Ausscheiden aus dem RT6 die Konzerte organisiert hatte, legte mit seinen musikaffinen Söhnen Thilo und Arno den Grundstein für den "Kulturverein D9" (KvD9).

Im Vorjahr organisierte der Verein ein Konzert mit den preisgekrönten Pianisten Christoph Croisé, Sasha Roshdestvensky und Alexander Panfilov im Klostersaal Traunkirchen sowie Ende November das Gastspiel des Ensembles "Il Giardino Armonico" mit der grammyprämierten Geigerin Patricia Kopatchinskaja.

Die Weltklasse-Musiker probten fünf Tage im Stadttheater und nahmen dort mit einem Pariser Label eine CD auf. Helmut Schmidinger, Welser Komponist und Intendant der Abonnementkonzerte der Stadt, unterstützte als Experte zeitgenössischer Musik kurzfristig das Team der Aufnahmeleitung. Er bedauert die Entwicklungen beim RT6: "Das Ende einer klassischen Konzertreihe bedeutet immer einen Verlust."

Durststrecke ohne Stadttheater

Otmar Drugowitsch hofft, dass er Pointner für die Mitarbeit im KvD9 begeistern kann. Das lässt sich Pointner allerdings noch offen: "Wir organisieren jetzt noch den Auftritt von Arcadi Volodos Ende März und vielleicht dann nur noch ein RT6-Konzert pro Jahr – im Schloss Kammer am Attersee."

KvD9 will in Wels vor allem jungen Musikern eine Bühne bieten: "Leider fehlt derzeit der passende Saal." Durch den Umbau des Stadttheaters bleibt als akustisch geeigneter Saal einzig der in der Musikschule. "Dort haben nur 200 Besucher Platz: Damit ist ein Konzert nicht zu finanzieren – wir müssten für Karten bis zu 50 Euro verlangen", bedauert Drugowitsch.

