Schwere Motorradunfälle in OÖ

Bezirk Eferding

Die beiden Männer fuhren gegen 14.10 Uhr auf der Schartner Landesstraße von Buchkirchen kommend in Richtung Scharten. Bei der Kreuzung mit der L531 wollten sie nach links in diese einzubiegen, berichtete die Polizei am Samstag. Als der vorausfahrende 33-Jährige bremste, fuhr der 32-Jährige auf ihn auf. Beide Männer stürzten. Der 32-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, der 33-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei berichtete. Der Jüngere musste vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bezirk Vöcklabruck

In Tiefgraben stieß ein Motorradfahrer bei einem missglückten Überholmanöver mit einem Pkw zusammen. Der Mann, ein 22-jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, war gegen 18.10 Uhr auf der B154 von Mondsee Richtung Zell am Moos unterwegs. Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr mit seinem Auto vor ihm. Bei Straßenkilometer 12,6 wollte dieser nach links in eine Hauszufahrt einbiegen, berichtete die Polizei am Samstagabend. Der Motorradlenker wollte den Autofahrer im selben Moment überholen und stieß dabei gegen die linke Fahrzeugseite. Er stürzte und schlitterte mehrere Meter über einen Radweg.

Ein zufällig vorbeikommender Arzt leistete sofort Erste Hilfe. Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert, so die Polizei.