Mehr Angebote bei Zustelldiensten

Die Junge Volkspartei Wels-Land startete unter dem Motto "Helfen ist ned deppad" eine Initiative zur Nachbarschaftshilfe. In den Gemeinden Buchkirchen, Marchtrenk und Thalheim wird dieses Angebot besonders stark in Anspruch genommen. "Aktuell liefern wir Lebensmittel und Medikamente. Wir gehen aber auch mit dem Hund Gassi und erledigen andere Botengänge", betont Bezirksobmann Martin Steiner. Den Zustellservice erreicht man unter 0664/1248465. Ein nahezu identes Angebot kommt von der Volkshilfe, die in der Stadt Wels Botengänge anbietet. Unter 0676/87347085 können ältere Personen und Menschen in Quarantäne ihren Bedarf bekannt geben. Zudem sucht die Volkshilfe nach freiwilligen Zustellern.

