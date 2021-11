Marchtrenk impft selbst

Prompt reagierte Bürgermeister Paul Mahr (SP) auf die Kritik an den langen Warteschlangen vor dem Impfbus des Landes, wo in der Vorwoche viele unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Mit Genehmigung des Landeskrisenstabes wird nun in der Tagesheimstätte des FullHaus am Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr eine eigene Impfstraße eingerichtet. Zur Anwendung kommt der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Mitzubringen sind Personalausweis, E-Card und Impfpass (wenn vorhanden). "Wir rechnen mit bis zu 1000 Impfwilligen an beiden Tagen", so Mahr. Wer keine Fahrgelegenheit hat, kann den E-Bus der Stadtgemeinde unter Tel. 07243/5520 in Anspruch nehmen.