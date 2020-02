"Ja, ich will": Am 22. 2. 2020 herrscht Hochbetrieb in den Standesämtern

"Wir wollten einfach ein besonderes Datum für unsere Hochzeit, deshalb haben wir uns für den 22. 2. 2020 entschieden. Dieses Datum ist einfach magisch", sagen Bahar Cekmen und Mirkan Celebi, die am Samstag in der Welser Burg standesamtlich heiraten werden. Die 22-jährige Projektkauffrau und der 23-jährige Lkw-Mechaniker sind eines von insgesamt acht Hochzeitspaaren, die sich im Halbstundentakt im Welser Trauungssaal das Ja-Wort geben werden. Ein Datum, das man sich auch nach vielen Ehejahren leicht merken kann und mit dem man nicht Gefahr läuft, den Hochzeitstag zu vergessen und sich mächtig Ärger von seiner Liebsten oder seinem Liebsten einzuhandeln.

Der Lkw-Mechaniker Mirkan Celebi und die Projektkauffrau Bahar Cekmen heiraten am Samstag als eines von acht Paaren in Wels standesamtlich. Bild: privat

Die beiden Oberösterreicher, die künftig in Gunskirchen leben werden, lernten sich bereits als Jugendliche über ihre türkischstämmigen Familien kennen und waren kurz liiert, seit zwei Jahren sind die beiden nun ein Paar. "Meine Schwester hat ebenfalls an einem besonderen Datum geheiratet, am 11. 12. 13", erzählt Mirkan Celebi im Gespräch mit den OÖNachrichten. Am Samstag wird nur der engere Familien- und Freundeskreis mitfeiern, an die 50 Leute. Im April steht dann ein riesiges Hochzeitsfest ins Haus. "Mit plus/minus 1000 Gästen in einer Welser Messehalle, denn so große Hochzeiten sind bei uns Tradition", sagt Celebi. Spezielle Hochzeitsorganisationen kümmern sich dabei um den reibungslosen Ablauf des Festes. Die Kosten dafür im fünfstelligen Bereich übernimmt der Vater des Bräutigams. Danach geht es für das frisch vermählte Brautpaar auf Hochzeitsreise, Ziel ist die indonesische Insel Bali.

Ebenfalls einprägsam als Hochzeitsdatum ist der Donnerstag, 20. 2. 2020, "aufgrund des Wochentages aber weniger nachgefragt", sagt die Welser Standesbeamtin Margit Schobesberger. In Wels finden zwei Paare, dass das das schönste Datum fürs Ja-Wort ist, ebenso je zwei in Eferding, Grieskirchen und Marchtrenk. Für den Samstag hat sich in Marchtrenk aber kein einziges Brautpaar entschieden. "Bei uns ist heuer bisher das Datum 6. 6. 2020 am beliebtesten, da gab es bereits acht Anfragen, wir nehmen aber nur vier Paare", sagt der Standesbeamte Elmar Mirwald.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at