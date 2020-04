Gutscheine ins Osternest

Über die Homepage www.lieferserviceregional.at bieten die Unternehmen neuerdings auch Gutscheine an, die in Form von Ostergeschenken den heimischen Firmen zugutekommen. "Wir steigern dadurch die Liquidität der Betriebe, die damit zumindest Fixkosten decken können und so leichter durch die Krise kommen", sagt Thomas Brindl, Leiter der WKO Wels. Bei Konsumenten habe ein Umdenken eingesetzt, betont Obmann Franz Edlbauer: "Regionale Produktion und Handel sichern Arbeitsplätze vor Ort und somit auch unsere Nahversorgung."

