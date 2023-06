"Einfach Leben retten": Vier Kurse in Grieskirchen

Das Rote Kreuz und das Land Oberösterreich haben deshalb die Initiative "Einfach Leben retten" gestartet. In einer Reihe von Veranstaltungen in mehreren Gemeinden erfahren Teilnehmer, wie sie lebensrettende Maßnahmen richtig setzen können.

Im Bezirk Grieskirchen gibt es folgende Termine, jeweils von 9 bis 12 Uhr: 10. Juni in Taufkirchen, 16. Juni in Geboltskirchen, 24. Juni in St. Agatha und 30. Juni in Gaspoltshofen. "Im Ausnahmefall rasch und richtig helfen zu können, kann Leben retten", sagt RK-Bezirksstellenleiter Günter Haslberger.

