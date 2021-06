Einen Central Park, wie ihn sich die SPÖ wünscht

Bisher war der Masterplan für das Messegelände Ost nur grob umrissen. Tatsächlich soll auf dem halben Messegelände ab 2025 kein Stein auf dem anderen bleiben. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) schwebt bekanntlich eine Parklandschaft vor – eine Art Central Park nach New Yorker Vorbild.

Gestern hat die Welser SPÖ dazu ihre Vorstellungen präsentiert. Als Grundlage diente ihr eine Arbeit von Studenten aus dem Jahr 2015: "Wir würden den Mühlbach abzapfen und durch das Gelände leiten lassen. An den Ufern sollen Bars, Cafés und Restaurants entstehen", skizziert Stadtparteivorsitzender Klaus Schinninger das Kernstück der roten Ideensammlung.

Campus statt Weinhallen

Weitere Vorschläge: eine Ballsportanlage, eine Traun-Insel, ein Kinderspielplatz und eine Picknick-Wiese. Die beiden Weinhallen würde die SPÖ für einen Campus opfern: "Mir schwebt eine Fachhochschule für Film, TV, Foto und Medien vor, wie es sie nur in Sankt Pölten gibt", sagt Schinninger. Ersatz für die Weinhallen könne man anderswo schaffen.

Die Grün-Offensive der SPÖ steht unter dem Slogan "Lebens(t)raum" und zieht sich durch alle Stadtteile: "In den letzten Jahren wurde viel in die Innenstadt investiert. Wir wollen jetzt die Stadtteile aufwerten", sagt SPÖ-Bürgermeisterkandidatin Petra Wimmer. Bestehende Kinderspielplätze und Parkanlagen müssten attraktiviert werden: "In vielen Gemeinden finden sich schon Motorik- und Activityparks. Bei uns gibt es das kaum", bedauert Wimmer. Laut Schinninger sei ein besseres Freizeitangebot auch als Sozialprojekt zu verstehen, weil vielen Welsern der Garten fehle.

Gloria-Maria Umlauf, Vorsitzende der Jungen Generation, verriet gestern ihre Überlegungen für die Aufwertung von Stadtteilparks. Für die Pernau wünscht sich Umlauf einen Niederseilgarten, im Friedenspark (Gartenstadt) würde eine Verkehrserziehungsanlage passen und das Linet im Norden der Stadt wäre der ideale Platz für einen Hochseilgarten. (fam)