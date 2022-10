Eine schwedische Nacht für Verein Rui Barbosa

Die schwedische Sopranistin Anna-Katarina Schatzl singt schwedische Volkslieder, Hits von ABBA, Oldies und Evergreens wie "Bridge Over Troubled Water" oder "Yesterday". Begleitet wird sie vom Pianisten Erwan Borek mit Band. Dabei ist auch der bekannte Welser Musiker Michael "Shorty" Kurz. Der Erlös des Konzerts kommt Hilfsprojekten für Kinder und Jugendliche in Brasilien zugute. Der Verein "Rui Barbosa" engagiert sich seit vielen Jahren in Brasilien, so wurden mehr als 600 Trinkwasserzisternen und ein Kinderheim errichtet sowie Jugendprojekte unterstützt. Kartenreservierung: Tel. 0699-11337374, E-Mail: linsmaier@ruibarbosa.at