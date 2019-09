Der Skisprungzirkus macht in Hinzenbach Station

Bevor die Skisprung-Elite wieder in die Weltcupsaison 2019/20 startet, kommen die Überflieger des Winters, angeführt von Ryoyu Kobayashi und Kamil Stoch, noch auf einen Abstecher ins Eferdinger Becken. Beim FIS-Sommer-Grand-Prix am Sonntag, 29. September, zeigen die weltbesten Athleten auf der Mattenschanze in Hinzenbach, wie ihre aktuelle Formkurve aussieht. Stefan Kraft, Lokalmatador Michael Hayböck und Vorjahressieger Daniel Huber werden versuchen, vor heimischem Publikum Topplatzierungen zu erspringen.

Zweitägiges Sportfest

Die Besucher erwartet am letzten Septemberwochenende ein großes Sportfest: ein Trainings- und Qualifikationstag bei freiem Eintritt am Samstag, das Finale der Kinder-Vierschanzentournee, bei dem die ÖSV-Adler von morgen in Hinzenbach vom Bakken gehen, eine Grand-Prix-Party mit Livemusik im Festzelt sowie am Sonntag ein spannender Wettkampf samt gemütlichem Frühschoppen mit DJ.

Am Wettkampftag können die Besucher übrigens auch selbst einmal abheben und bei Hubschrauberrundflügen das Areal rund um die Skisprungarena aus der Adlerperspektive bestaunen. Um 14 Uhr präsentieren dann die Springerkinder des UVB Hinzenbach die Fahnen, bevor mit dem Probedurchgang um 14.30 Uhr schön langsam die Spannung und die Vorfreude auf den vorletzten Bewerb im FIS-Sommer-Grand-Prix 2019 steigt. Wettkampfbeginn ist um 15.30 Uhr, also genug Zeit, vorher bei der Nationalratswahl seine Stimme abzugeben. Karten für Sonntag gibt es um zwölf Euro bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen und unter www.skiaustriaticket.com; Tageskassa 16 Euro.