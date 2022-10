Auszeichnungen für soziales Engagement

30 verdiente Persönlichkeiten aus dem Sozialbereich wurden in Linz ausgezeichnet. Franz Traunmüller erhielt den Ehrentitel "Konsulent für Soziales". Der Welser engagiert sich seit sechs Jahrzehnten ehrenamtlich, unter anderem im kirchlichen Bereich, und seit 2007 als Bezirksobmann des Seniorenbundes.

Den Konsulententitel erhielt auch der Grieskirchner Johann Feizlmayr, der sich für die Anliegen der älteren Generation als Landesobmann-Stv. und Bezirksobmann des Seniorenbundes einsetzt.

Der Peuerbacher Josef Manigatterer wurde mit der Humanitätsmedaille geehrt. Er engagiert sich seit jungen Jahren in seiner Heimatpfarre. Bei Hilfseinsätzen in Indien und im Kongo half er beim Bau eines Waisenhauses und eines Krankenhauses und unterstützte auch Flüchtlingsfamilien.

Auszeichnung für Johann Thalhammer, Ernestine Finzinger, Josef Aichinger Bild: Land OÖ

Ernestine Finzinger aus St. Marienkirchen an der Polsenz erhielt ebenfalls die Humanitätsmedaille für ihr Engagement in der Pfarre und für ältere Menschen als SB-Obfrau. Der Hinzenbacher Alt-Bürgermeister Johann Thalhammer bekam die Auszeichnung für sein ehrenamtliches Engagement und Hilfestellungen für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Ebenfalls mit der Humanitätsmedaille wurde Josef Aichinger aus Stroheim ausgezeichnet. Ob im Musikverein, als Seniorenbund-Obmann oder im Bauernbund, ihm war und ist der Kontakt mit und für Menschen ein Anliegen.